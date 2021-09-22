Тен Хаг ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону"
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что он рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Барселоны".
"У нас есть дела с "Аяксом", – приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба планирует в ближайшее время уволить нынешнего главного тренера Рональда Кумана.
51-летний тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года. Под его руководством амстердаский клуб дважды становился чемпионом Нидерландов, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14