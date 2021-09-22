Тен Хаг ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону"

Теги аяксбарселонаэрик тен хаг

Тен Хаг ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что он рассматривается в качестве кандидата на пост наставника "Барселоны".

"У нас есть дела с "Аяксом", – приводит слова тен Хага Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба планирует в ближайшее время уволить нынешнего главного тренера Рональда Кумана.

51-летний тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года. Под его руководством амстердаский клуб дважды становился чемпионом Нидерландов, а также доходил до полуфинала Лиги Чемпионов.

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