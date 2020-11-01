Тен Хаг повторил достижение Кройфа

"Аякс" разгромил "Фортуну" в игре 7-го тура чемпионата Нидерландов.

Амстердамский клуб под руководством Эрика тен Хага забил 250 голов в 82 матчах чемпионата. При чем 20 голов были забиты в последних трех матчах.

Как сообщает Goal.com, Тен Хаг повторил достижение экс-тренера "Аякса" Йохана Кройффа, которое держалось с 1987 года.

Напомним, что Тен Хаг возглавляет "Аякс" с 2017 года.

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