Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"

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"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Эриком тен Хагом.

Стороны продлили контракт на один год: предыдущий договор истекал в 2022-м, новый - действует до 2023-го.

Напомним, что голландского наставника хотел переманить "Тоттенхэм".

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года и уже выиграл с командой 4 трофея.

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