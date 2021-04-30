Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"
Фото сайт "Аякса"
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Эриком тен Хагом.
Стороны продлили контракт на один год: предыдущий договор истекал в 2022-м, новый - действует до 2023-го.
Напомним, что голландского наставника хотел переманить "Тоттенхэм".
Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года и уже выиграл с командой 4 трофея.
Не пропустите: "Аякс" анонсировал переход нового вратаря. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Президент "Баварии" прокомментировал слухи о размере компенсации за Нагельсманна
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о зарплате Газизова
-
Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса"
-
Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма"
-
СМИ узнали размер зарплаты Газизова в "Спартаке"
-
Канте признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Орлов признал наличие админресурса в российском футболе
-
"Атлетико" теряет Лоди
-
"Зенит" назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"
-
Широков дал прогноз на итоговое место ЦСКА в РПЛ
-
Артуро Видаль может продолжить карьеру во Франции
-
"Амкар" подал заявку на участие в ПФЛ
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Кавани
-
Моуринью будет экспертом на радио во время Евро-2020
-
Камоцци назвал игроков, которых он рекомендовал "Спартаку"
-
Лукас Васкес близок к продлению контракта с "Реалом"
-
"Боруссия" включилась в борьбу за английского защитника
-
Кавани побил рекорд Месси и Левандовски
-
Игнашевич может возглавить "Енисей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23