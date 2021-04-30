Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"

Теги эрик тен хагаякс

Тен Хаг продлил контракт с "Аяксом"

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с главным тренером Эриком тен Хагом.

Стороны продлили контракт на один год: предыдущий договор истекал в 2022-м, новый - действует до 2023-го.

Напомним, что голландского наставника хотел переманить "Тоттенхэм".

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с декабря 2017 года и уже выиграл с командой 4 трофея.

Не пропустите: "Аякс" анонсировал переход нового вратаря. | http://soccernews.ru
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