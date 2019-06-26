Тен Хаг прокомментировал трансфер Промеса

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Тен Хаг прокомментировал трансфер Промеса

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг поделился мнением о покупке Квинси Промеса.

"Это прекрасная новость. Промес находится на пике карьеры и желает многого добиться. ОН достаточно опытный игрок, он становился футболистом года и лучшим бомбардиром "Спартака". Также он провел немало игр за сборную Нидерландов. Безусловно, он принесет пользу клубу", - заявил тен Хаг.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе клуба он выигрывал чемпионат России и суперкубок страны.

Минувший сезон он провел в "Севилье", где сыграл 49 матчей, забил три гола и отдал шесть ассистов.

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