Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг провел переговоры с "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, голландский специалист изложил руководству английского клуба свое видение развития команды. Тен Хаг уверен, что он сможет улучшить результаты "Манчестер Юнайтед", который остался без тренера после увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

51-летний Тен Хаг тренирует "Аякс" с 2017 года. Под его руководством клуб из Амстердама дважды становился чемпионом Нидерландов, а также доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

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