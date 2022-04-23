Тен Хаг рассказал, что будет контролировать трансферы в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, который со следующего сезона будет руководить "Манчестер Юнайтед", рассказал о главном условии в переговорах о назначении в английский клуб.

"Контроль трансферов – мое условие. Я беру ответственность и отчитываюсь за результаты. Я заранее устанавливаю свои требования о том, как хочу работать.

Если бы мне не дали гарантии, я бы не согласился. Я ведь беру ответственность и отчитываюсь за результаты.

Я не хочу управлять в одиночку, я за всеобщее сотрудничество, но контроль трансферов – мое условие", - сказал голландский специалист.

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