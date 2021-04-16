Тен Хаг считает, что "Аякс" незаслуженно вылетел из Лиги Европы

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Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы по итогам противостояния с "Ромой".

Напомним, что "волки" победили со счётом 2:1 в Амстердаме, а в Риме команды расписали ничью 1:1.

"Мы очень разочарованы. "Аякс" был лучше в обоих матчах, но в итоге вылетел. Мы доминировали, создали кучу моментов, но подвела реализация. Очень жаль. Команда показывала очень зрелую игру. А второй гол был отменён по непонятным причинам", - приводит слова тен Хага RTL7.

В 1/2 финала ЛЕ "Рома" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

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