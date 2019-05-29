Тен Хаг: "У Промеса есть ДНК "Аякса"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг поделился мнением о полузащитнике "Севильи" Квинси Промесе.
"У него, безусловно, есть ДНК "Аякса". Промес - техничный и креативный игрок, он умеет забивать, всегда играет храбро. Также Промес является позитивным парнем", - приводит слова тен Хага Voetbal International.
Прошлым летом "Севилья" купила Промеса у московского "Спартака" за 20 миллионов евро.
В текущем сезоне 27-летний голландец забил 3 гола и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
Не пропустите: "Спартак" рассматривает вариант с возвращением Промеса. | http://soccernews.ru
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