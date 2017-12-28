Тен Хаг возглавил "Аякс"

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Тен Хаг возглавил "Аякс"

Новым главным тренером "Аякса" назначен Эрик тен Хаг, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с амстердамским клубом контракт до лета 2020 года. На этом посту он сменил уволенного Марсела Кейзера.

В данный момент "Аякс" занимает второе место в чемпионате Голландии после 18 туров.

47-летний тег Хаг ранее тренировал "Гоу Эхэд Иглз", дубль "Баварии" и "Утрехт".

Не пропустите: "Аякс" определился с новым главным тренером. | http://soccernews.ru

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Зенден

Как говорится поменяли шило на мыло. Это уже ставленник Овермарса. Самый лучший вариант - пригласить Ван Гаала, но руководство боится, что он наведет железный порядок и потом его самого придется боятся.

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