Тен Хаг высказался о переговорах с "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг высказался о переговорах с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг высказался по поводу информации о его переговорах с "Манчестер Юнайтед".

"Сейчас я сосредоточен только на «Аяксе». Но в футболе никогда не знаешь наверняка. Я не хочу ничего исключать. Я знаю, что в футболе все может измениться в один день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, надеюсь, что люди в "Аяксе" меня поймут.

Переговоры с "МЮ"? В индустрии все друг друга знают. Всегда есть переговоры с представителями других клубов, это нормально. "Манчестер Юнайтед" – прекрасный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить – я полностью сосредоточен на "Аяксе", – сказал голландский специалист.

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