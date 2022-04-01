Тен Хаг высказался о переговорах с "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "Аякса"\Автор неизвестен
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг высказался по поводу информации о его переговорах с "Манчестер Юнайтед".
"Сейчас я сосредоточен только на «Аяксе». Но в футболе никогда не знаешь наверняка. Я не хочу ничего исключать. Я знаю, что в футболе все может измениться в один день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, надеюсь, что люди в "Аяксе" меня поймут.
Переговоры с "МЮ"? В индустрии все друг друга знают. Всегда есть переговоры с представителями других клубов, это нормально. "Манчестер Юнайтед" – прекрасный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить – я полностью сосредоточен на "Аяксе", – сказал голландский специалист.
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|2
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|27
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|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18