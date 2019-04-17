Тен Хаг высказался о выходе "Аякса" в полуфинал Лиги Чемпионов

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Тен Хаг высказался о выходе "Аякса" в полуфинал Лиги Чемпионов

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг подвёл итоги ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Этот матч был совершенно непохож на игру в Мадриде. В начале было много физической борьбы, но мы проявили хорошую организованность. Нам нужно было пережить бурю. Мы сделали это, а во втором тайме у соперника не получалась игра. Благодаря этому стали появляться свободные зоны. Тогда мы получили возможность больше играть в футбол и создали три-четыре голевых момента. Нам, вероятно, следовало быстрее решить исход матча, но так получилось, что пришлось ждать стандарта, чтобы забить победный гол", - приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче в Амстердаме "Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью со счётом 1:1, а в Турине голландцы выиграли 2:1 и по сумме двух встреч добыли путёвку в полуфинал ЛЧ.

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