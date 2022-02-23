Тен Хаг высказался перед матчем с "Бенфикой"

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Тен Хаг высказался перед матчем с "Бенфикой"

Фото: инстаграм "Аякса"\Автор неизвестен

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча против лиссабонской "Бенфики" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Мы хотим достичь хорошего результата в выездной игре. Здесь нет фаворита. "Бенфика" может воспользоваться любой нашей ошибкой, это сильная команда.

Он хотят контролировать игру, мы же должны придерживаться своей философии. Мы должны следовать нашему плану, принимать верные решения, читать игру.

Также нужно грамотно возвращаться в оборону, поскольку контратаки - одна из сильнейших сторон "Бенфики", - сказал голландский специалист.

Игра между "Бенфикой" и "Аяксом" состоится уже сегодня, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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