Тен Хаг выставил условия для "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг, в приглашении которого очень заинтересован "Манчестер Юнайтед", выставил свои условия потенциальному работодателю, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, голландец хочет полностью участвовать в трансферных делах клуба, что означает влияние на подписание или продажу футболистов, а также продление контрактов.
Отмечается, что этот вопрос является ключевым для 52-летнего специалиста.
Игроки, которые будут подписываться и оставаться, должны на 100% соответствовать идеям и футболу, которые проповедует Тен Хаг.
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|27
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18