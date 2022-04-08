Тен Хаг выставил условия для "Манчестер Юнайтед"

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Тен Хаг выставил условия для "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг, в приглашении которого очень заинтересован "Манчестер Юнайтед", выставил свои условия потенциальному работодателю, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, голландец хочет полностью участвовать в трансферных делах клуба, что означает влияние на подписание или продажу футболистов, а также продление контрактов.

Отмечается, что этот вопрос является ключевым для 52-летнего специалиста.

Игроки, которые будут подписываться и оставаться, должны на 100% соответствовать идеям и футболу, которые проповедует Тен Хаг.

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