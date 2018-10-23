Тени 2014 года: ЦСКА крупно проигрывает "Роме" на "Стадио Олимпико"

После неожиданной победы над мадридским "Реалом" в прошлом матче Лиги Чемпионов фанаты московских армейцев, да и все те, кому этот клуб не равнодушный, начали хоть и шепотом, но все же поговаривать, что вот теперь мы можем пройти в 1/16 финала турнира, нужно лишь повторить подвиг и взять пару очков с "Ромой", а там все придет. Именно потому перед матчем все воспринимали римлян как лакмусовую бумажку, которая расскажет о готовности армейцев бороться за плей-офф ЛЧ. Тем более, что в состав ЦСКА вернулись некоторые игроки, а линия защиты и вовсе возобновилась в полном составе.

На первых минутах встречи была заметна затея Гончаренко напугать соперников с первых же мгновений. ЦСКА играл активно и даже создал пару моментов. На 4 минуте Федор Чалов протащил мяч по штрафной, и целил в дальний угол, но запустил "ядро" ближе к центру и Ольсен отбил мяч. А уже через 6 минут Никола Влашич пробивал с правого края штрафной в левый нижний угол ворот римлян, но Ольсен снова в прыжке достал мяч и перевел его на угловой. Стартовый натиск не обошелся без нервозности, иначе как еще объяснить неудачный пас российского вратаря Помазуна, который в простой ситуации отдал игровой снаряд противнику и чуть было не пропустил мяч за шиворот от Пеллегрини.

"Рома" выдержала стартовые попытки атак от ЦСКА, постепенно отодвинула игру от своих ворот, а по истечению первого получаса игры забила первый гол в матче. Игроки римлян разыграли великолепную комбинацию неподалеку от ворот армейцев, Пеллегрини получил разрезающий пас за спину защитников внутри штрафной и прострелил на дальнюю штангу, откуда никем не прикрытый Эдин Джеко расстрелял совершенно пустые ворота – 1:0.

Армейцы пытались не форсировать события после пропущенного гола и постарались отыграться теми же способами, что и ранее: на 39 минуте Никола Влашич хорошо пробил из-за пределов штрафной, но Роберт Ольсен вытащил мяч из-под перекладины. А вот попытка "Ромы" через четыре минуты оказалась более чем удачной. Игроки "Ромы" в три передачи дошли до чужой штрафной, Эль-Шаарави получил мяч на дуге и катнул на свободного Джеко, который первым касанием пробил в дальний нижний угол – 2:0.

Во втором тайме "Рома" не постеснялась сыграть мощно и двумя моментами поставила футболистов ЦСКА на колени. Сначала на 48 минуте Флоренци воспользовался отскоком мяча и первым касанием с лета из-за пределов штрафной бил в дальний угол, но мимо. А через две минуты все получилось! Банальный навес с центра поля нашел голову Джеко в чужой штрафной, тот скинул мяч на 11 метров, защитники ЦСКА оказались не у дел и не заметили Ундера, который в одиночестве расстреливал дальнюю девятку ворот Помазуна – 3:0, тени 2014 года замаячили на горизонте!

При разгромном счете "Рома" немного сбавила ход и даже позволила армейцам пару раз опасно дойти до своих ворот. На 58 минуте Кирилл Набабкин даже забил гол, но греческая бригада арбитров не засчитала его из-за офсайда. При всей свободе "Рома" и сама не садилась в оборону. Особенно опасными были стандарты, после одного из которых Джеко чуть было не оформил хет-трик, но после подачи Ундера на 73 минуте матча босниец просто не попал в ворота на дальней штанге.

В концовке матча "Рома" могла отправить в ворота ЦСКА еще один гол, но после ударов Эль-Шаарави, Маноласа и Флоренци Помазун показал хорошую реакцию и не дал мячу пересечь линию ворот. По итогам матча московские армейцы опускаются на третью позицию в группе "G" Лиги Чемпионов, оставшись с 4 очками в активе, а "Рома" вернулась на первое место и разделяет его с мадридским "Реалом", который свой матч против "Виктории" Пльзень тоже выиграл.

"Рома" – ЦСКА – 3:0

Голы: Джеко, 30 – 1:0; Джеко, 43 – 2:0; Ундер, 50 – 3:0.

"Рома": Ольсен – Флоренци, Фасио, Манолас, Сантон – Н'Зонзи, Де Росси (Шик, 81) – Ундер (Коларов, 73), Пеллегрини (Кристанте, 68), Эль-Шаарави – Джеко.

ЦСКА: Помазун – Фернандес, Бекао, Чернов (Хосонов, 57), Магнуссон, Набабкин – Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Обляков (Дзагоев, 57) – Чалов (Нисимура, 90).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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