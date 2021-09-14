Теннисист Медведев высказался о Дзюбе

Фото инстаграм Артёма Дзюбы

Российский теннисист, новоиспечённый победитель US Open Даниил Медведев рассказал о своём отношении к нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе.

"Я не сравниваю себя с Дзюбой в футбольном плане. Мне нравится такой тип форвардов, которые, может, кажутся неуклюжими, как я на корте, но забивают голы. Дзюба - рекордсмен сборной России по количеству голов. Он один из лидеров "Зенита", забивал за все клубы, в которых играл, становился лучшим бомбардиром чемпионата много раз.

При этом всё равно продолжают говорить, что он не слишком хорош в некоторых вещах. Я очень уважаю Артёма как спортсмена. И то, чего он добился в российском футболе - что-то невероятное", - сказал Медведев.

В этом сезоне 33-летний Дзюба сделал 4 ассиста в 8 матчах в составе "Зенита".

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