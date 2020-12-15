Теннисист Рафаэль Надаль назвал любимого футболиста

Известный испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, какой футболист произвёл на него наибольшее впечатление.

"Это сложный вопрос. Криштиану и Месси я не назову, хотя, они, конечно, очень хороши. Если судить по тому, что я видел, думаю, это Роналдо. Он был невероятным и до своей травмы играл просто фантастически", - приводит слова Надаля Tennis World USA.

В течение карьеры Роналдо выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 гола.

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