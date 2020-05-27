Теннисистка Касаткина: "Месси - бог на фоне Роналду"

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Теннисистка Касаткина: "Месси - бог на фоне Роналду"

Теннисистка Дарья Касаткина высказалась о капитане "Барселоны" Лионеле Месси и форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Месси - прикольный, маленький, быстрый. Его талант безграничен. Роналду тоже многого достиг, однако на его фоне Месси - бог, инопланетянин", - заявила Касаткина.

Напомним, что Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", Роналду выигрывал награду пять раз.

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