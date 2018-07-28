Тео Эрнандес близок к уходу из "Реала"

Теги реал мадридреал сосьедадтео эрнандес

Тео Эрнандес близок к уходу из "Реала"Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес близок к уходу из своего клуба, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в следующем сезоне 20-летний бек будет выступать за "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. За басков француз будет выступать на правах аренды.

В прошлом сезоне Тео Эрнандес сделал 3 результативные передачи в 23 матчах за "Реал".

Напомним,  "Реал" провалил переговоры по Азару. | soccernews.ru

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