Тео Эрнандес может летом уйти из "Милана"

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Тео Эрнандес может летом уйти из "Милана"

"Милан" не исключает продажу защитника Тео Эрнандеса в ближайшее трансферное окно.

По информации Marca, "россонери" готовы рассмотреть выгодные предложения о переходе французского фулбека.

Сообщается, что летом в укреплении левого фланга обороны могут быть заинтересованы "Ювентус", "Барселона", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Тео сыграл за "Милан" 25 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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