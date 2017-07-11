Тео Эрнандес оконфузился на своем официальном представлении в качестве игрока "Реала"

Теги реал мадридтео эрнандес

Тео Эрнандес оконфузился на своем официальном представлении в качестве игрока "Реала"Новоиспеченный защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес оконфузился на своем официальном представлении в качестве игрока королевского клуба.

Так, 19-летний француз не смог пожонглировать мячом и десяти секунд:

Напомним, Мората может пойти на конфликт с "Реалом". | soccernews.ru

комментарии
Привет Скамейке

Скамейка тебя ждет потом аренда

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Аналитик

Волнение... у dумаю, у вас точно так же бы было:D

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Николай

Да переволновался чувак,с кем не бывает...

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РеалЕкатеринбург

Перес: "Блееее... ЧТО мы только что купили??"

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Пьянь

Супернабивала))

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