Тео Эрнандес перешел в "Реал"

Французский защитник "Атлетико" Тео Эрнандес стал игроком "Реала", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с контракт с королевским клубом до лета 2023 года.

19-летний Эрнандес выступал за "Атлетико" с 2015 года, но не провел за основу ни одного матча. Сдавался в аренду "Алавесу". Сыграл 3 матча за молодежную сборную Франции и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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