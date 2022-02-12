Тео Эрнандес прокомментировал продление контракта с "Миланом"

Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Франции и "Милана" Тео Эрнандес поделился ощущениями от продления контракт с "россонери" до лета 2026 года.



"Я счастлив. С первого дня в "Милане" я наслаждался работой в этой команде, с тренером и всеми сотрудниками клуба. Вот почему я продлил контракт. Теперь нужно продолжать работать в том же духе и делать всё хорошо.

Действительно, меня хотели заполучить многие команды, но я думал лишь о "Милане". У меня есть связь с фанатми. Я действительно счастлив здесь", - цитирует Эрнандеса Football Italia.



В нынешнем сезоне Тео сыграл в 20 матчах Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять ассистов.

Также не пропустите: Стало известно, когда Карпин объявит расширенный состав сборной России на матч с Польшей. | http://soccernews.ru