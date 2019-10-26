Тео Эрнандес рассказал, за что его критиковали в "Реале"

Теги реал мадридмилантео эрнандес

Тео Эрнандес рассказал, за что его критиковали в "Реале"

Защитник "Милана" Тео Эрнандес вспомнил о своих проблемах во время выступлений за мадридский "Реал".

"Меня считали плохим парнем. Я делал некоторые глупые вещи и подвергался за это оскорблениям и критике. Сейчас я повзрослел и провожу много времени дома со своими собаками. Часто смотрю теннис по телевизору", - цитирует футболиста AS.

"Реал" купил Эрнандеса летом 2017 года у "Атлетико" за 24 миллиона евро. Игрок провёл 23 матча и сделал 3 ассиста.

В 2018 году "сливочные" отдали фулбека в аренду "Реал Сосьедаду", а минувшим летом продали в "Милан" за 20 миллионов.

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