Тео Эрнандес: "Реал" - это другой мир"

Новоиспеченный защитник мадридского "Реала" Тео Эранндес прокомментировал свой дебют в королевском клубе, который пришелся на матч против "Манчестер Юнайтед".

" Мы действовали очень хорошо. "Манчестер" сыграл больше игр, но мы выглядели неплохо. Я чувствовал себя очень комфортно, очень доволен. Теперь я должен продолжать расти и учиться. "Реал" - другой мир, но я должен продолжать играть", - цитирует 19-летнего бека ElBernabeu.

Напомним, Зидан и Перес обсудят дальнейшие действия "Реала" на трансферном рынке. | soccernews.ru