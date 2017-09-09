Тео Эрнандес: "Реал" нуждается в Роналду"

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес высказался о значении форварда своей команды Криштиану Роналду для "сливочных".

"Нам нужны все игроки, которые были дисквалифицированы, на сто процентов... Нам нужно, чтобы Криштиану вернулся в игру, чтобы он мог забить гол", - приводит слова 19-летнего бека королевского клуба AS.

Напомним, Перес остался недоволен игрой трех игроков "Реала" в матче против "Леванте". | soccernews.ru