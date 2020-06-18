Тео Эрнандес сообщил, что хочет остаться в "Милане"

Защитник "Милана" Тео Эрнандес рассказал, что не хочет покидать итальянский клуб.

"Хочу сказать спасибо "Милану" и Паоло Мальдини, это мой лучший сезон со времен "Алавеса". Хочу сказать спасибо клубу, которые всегда верили в меня, я счастлив быть здесь и хочу остаться в этом клубе.

По контракту у меня еще четыре года, думаю только о "Милане", - передает слова игрока Onda Cero.

Эрнандес играет в "Милане" с лета 2019 года, в итальянский клуб он перешел из "Реала" за 20 миллионов евро.

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