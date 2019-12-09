Тео Эрнандес стал автором уникального достижения

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Тео Эрнандес стал автором уникального достижения

Игрок "Милана" Тео Эрнандес переписал историю собственного клуба, сообщает Opta.

По информации источника, француз стал первым защитником "россонери", забившим 4 гола в дебютном сезоне Серии А.

Летом "Милан" купил Тео у мадридского "Реала" за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл за новую команду 12 матчей. Помимо 4 голов он сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Милан" обыграл "Болонью". Эрнандес забил в свои и чужие ворота. | http://soccernews.ru
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