Тео Эрнандес стал автором уникального достижения

Игрок "Милана" Тео Эрнандес переписал историю собственного клуба, сообщает Opta.

По информации источника, француз стал первым защитником "россонери", забившим 4 гола в дебютном сезоне Серии А.

Летом "Милан" купил Тео у мадридского "Реала" за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок провёл за новую команду 12 матчей. Помимо 4 голов он сделал 1 ассист.

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