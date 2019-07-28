Тео Эрнандес выбыл на 2 недели из-за травмы

Защитник "Милана" Тео Эрнандес был травмирован в матче с "Баварией" (0:1). Об этом сообщает официальный сайт миланцев.

У 21-летнего футболиста повреждение связок голеностопа. Ориентировочно, он выбыл на 2 недели.

Эрнандес перешел в "Милан" из "Реала" в начале июля 2019 года. Клуб приобрел футболиста за 20 миллионов евро.

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