Тео Эрнандес выбыл на 2 недели из-за травмы
Защитник "Милана" Тео Эрнандес был травмирован в матче с "Баварией" (0:1). Об этом сообщает официальный сайт миланцев.
У 21-летнего футболиста повреждение связок голеностопа. Ориентировочно, он выбыл на 2 недели.
Эрнандес перешел в "Милан" из "Реала" в начале июля 2019 года. Клуб приобрел футболиста за 20 миллионов евро.
Не пропустите: Тео Эрнандес: "Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю"| http://soccernews.ru
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