Тео Эрнандес: "Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю"

Новичок "Милана" Тео Эрнандес прокомментировал свой переход в итальянский клуб из "Реала".

Вчера, 6 июля, футболист подписал пятилетний контракт с "Миланом",

"Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю.

Буду отдавать все силы клубу, очень хочу забраться на вершину и выиграть с "Миланом" Лигу чемпионов", - сказал Тео.

"Реал" купил Тео два года назад за 24 миллиона евро. В составе "бланкос" левый фулбек провёл 23 матча и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Реал Сосьедаду".

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