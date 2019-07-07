Тео Эрнандес: "Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю"
Новичок "Милана" Тео Эрнандес прокомментировал свой переход в итальянский клуб из "Реала".
Вчера, 6 июля, футболист подписал пятилетний контракт с "Миланом",
"Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю.
Буду отдавать все силы клубу, очень хочу забраться на вершину и выиграть с "Миланом" Лигу чемпионов", - сказал Тео.
"Реал" купил Тео два года назад за 24 миллиона евро. В составе "бланкос" левый фулбек провёл 23 матча и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Реал Сосьедаду".
Не пропустите: "Бенфика" назвала "Милану" цену на Жедсона Фернандеша. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"
-
Кикнадзе: "Вице-президент "Барселоны" выделил игру Алексей Миранчука"
-
Хавьер Агирре покинул пост главного тренера Египта после вылета команды из Кубка Африки
-
Тренер "Лиона" был уволен после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам
-
Сёмин стал первым среди тренеров по количеству трофеев, выигранных с российскими командами
Лента новостей
-
Влашич заявил, что с нетерпением ждет московское дерби
-
Реванш за прошлые Копы, удаление Месси и другие "проделки" арбитра: разбираем матч Аргентина - Чили
-
"Спартак" нацелился на 20-летнего игрока "Вииторула"
-
ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса"
-
Тео Эрнандес: "Я очень рад присоединиться к "Милану", надеюсь вместе мы сотворим историю"
-
Главный тренер ЦСКА назвал лидера команды
-
Гендиректор ЦСКА - о Дзагоеве: "Давайте верить в него"
-
Погба и Лукаку вошли в состав "Манчестер Юнайтед" на предсезонное турне
-
Гончаренко поделился впечатлениями от встречи с болельщиками ЦСКА
-
"Интер" хочет продать Икарди в "Атлетико", а не "Наполи" или "Ювентус"
-
Кикнадзе: "Вице-президент "Барселоны" выделил игру Алексей Миранчука"
-
Руни посоветовал Санчо остаться в "Боруссии"
-
Роналду: "Всегда готов к новому сезону, хочу отлично его провести"
-
Долгов перешел в "Енисей"
-
Лэмпард: "Для "Челси" Хадсон-Одои будет главным игроком"
-
Влашич прибыл в расположение ЦСКА
-
Гилерме: "Сколько уже раз пытались выиграть Суперкубок, и наконец-то получилось!"
-
Стало известно, сколько китайский клуб предлагал Моуринью за работу
-
Гендиректор "Зенита" подвел итог матча за Суперкубок с "Локомотивом"
-
КОНМЕБОЛ ответила на обвинения Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32