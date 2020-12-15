Тео Эрнандес заинтересовал ПСЖ

Защитник "Милана" Тео Эрнандес стал трансферной целью для нескольких клубов, сообщает Corriere della Sera.

Больше всего заинтересованы в подписании француза в ПСЖ.

Чемпионы Лиги 1 могут платить футболисту в три раза больше, чем тот получает в "Милане" – 4,5 млн евро в год вместо 1,5.

Однако, сам защитник пока не планирует менять клуб.