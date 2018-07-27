Тео Эрнандес заинтересован в уходе из "Реала"

Теги реал мадридреал сосьедадтео эрнандес

Тео Эрнандес заинтересован в уходе из "Реала"Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес заинтересован в уходе из своего клуба, информирует AS.

По сведениям издания, вероятнее всего, 20-летний бек продолжит карьеру в "Реале Сосьедад" из Сан-Себастьяна, который готов взять игрока в аренду. "Сливочные" также заинтересованы в том, чтобы перспективный футболист продолжил набираться опыта в другом месте.

Напомним, "Реал" готовит 80-миллионное предложение по игроку сборной Испании. | soccernews.ru

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