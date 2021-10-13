Тео Эрнандес заразился коронавирусом

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Тео Эрнандес заразился коронавирусомФото: инстаграм Тео/Автор неизвестен

Левый защитник "Милана" и сборной Франции Тео Эрнандес сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "россонери".

Отмечается, что тест Эрнандес сдал после того, как вернулся в клуб из сборной Франции, в составе которой стал триумфатором Лиги наций.

Сообщается, что француз чувствует себя комфортно, "Милан" уже сообщил органам здравоохранения о положительном тесте футболиста.

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