Тео и Лукас Эрнандесы - шестая пара братьев, выигрывавшая ЛЧ

Защитник Лукас Эрнандес стал победителем Лиги Чемпионов в составе мюнхенской "Баварии".

Два года назад его брат Тео Эрнандес также выигрывал самый престижный еврокубковый турнир с мадридским "Реалом".

Таким образом, Эрнандесы стали шестой парой братьев, которые становились триумфаторами ЛЧ.

Ранее аналогичное достижение покорялось Тьяго и Рафинье Алькантара, Диего и Габриэлю Милито, Бриану и Микаэлю Лаудрупам, Рональду и Франку де Бурам, а также Филу и Гари Невиллам.

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