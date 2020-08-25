Тео и Лукас Эрнандесы - шестая пара братьев, выигрывавшая ЛЧ
Защитник Лукас Эрнандес стал победителем Лиги Чемпионов в составе мюнхенской "Баварии".
Два года назад его брат Тео Эрнандес также выигрывал самый престижный еврокубковый турнир с мадридским "Реалом".
Таким образом, Эрнандесы стали шестой парой братьев, которые становились триумфаторами ЛЧ.
Ранее аналогичное достижение покорялось Тьяго и Рафинье Алькантара, Диего и Габриэлю Милито, Бриану и Микаэлю Лаудрупам, Рональду и Франку де Бурам, а также Филу и Гари Невиллам.
Не пропустите: Роналду и Месси не попали в символическую сборную сезона ЛЧ по версии Goal.com. | http://soccernews.ru
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