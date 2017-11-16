Теодорчика отстранили от тренировок с "Андерлехтом"

Теги андерлехтлукаш теодорчик

Теодорчика отстранили от тренировок с "Андерлехтом"Главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук принял решение отстранить Лукаша Теодорчика от тренировок с первой командой.

Как сообщает источник, причиной этому послужила дисквалификация поляка на два матча чемпионата за неспортивное поведение, конфликты с болельщиками и партнерами по команде.

В этом сезоне поляк стал автором трех мячей в чемпионате Бельгии.

Читайте: Теодорчик не собирается продолжать карьеру в России  | soccernews.ru

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