Теодорчика отстранили от тренировок с "Андерлехтом"

Главный тренер "Андерлехта" Хейн Ванхазебрук принял решение отстранить Лукаша Теодорчика от тренировок с первой командой.

Как сообщает источник, причиной этому послужила дисквалификация поляка на два матча чемпионата за неспортивное поведение, конфликты с болельщиками и партнерами по команде.

В этом сезоне поляк стал автором трех мячей в чемпионате Бельгии.

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