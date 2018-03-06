Теперь без Неймара: ПСЖ принимает "Реал" в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов

ПСЖ – "Реал"

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Феликс Брых (Мюнхен, Германия)

Самый обсуждаемое противостояние 1/8 финала Лиги Чемпионов близится к своей развязке. Мадридский "Реал" пожалует на "Парк де Пренс" с целью сохранить преимущество, добытое в первом матче, завершившемся со счетом 3:1 в пользу "сливочных". В свою очередь, ПСЖ постарается сотворить камбэк и доказать свою состоятельность всей Европе. Главное новость из стана обоих соперников – травма самого дорогого футболиста в истории футбола, в лице Неймара. Бразилец не сможет помочь своей команде из-за травмы, полученной в одном из матчей чемпионата Франции.

После поражения на "Бернабеу" ПСЖ провел 4 встречи в чемпионате и Кубке Франции, все они были выиграны с общим счетом 13:2. В матче Лиги 1 с "Марселем" "красно-синие" потеряли Неймара, который получил повреждение в столкновении с соперником и вынужден был покинуть поле уже на 77-й минуте. Как выяснилось позже – бразилец выбыл на приличный срок, и справляться с "Реалом" подопечным Эмери придется без него.

В отсутствие лидера команды Анхель Ди Мария и Юлиан Дракслер сполна пользуются своими шансами зацепиться за место в основе. Кто-то из них выйдет в стартовом составе ПСЖ и на матч против "Реала". Учитывая счет первой встречи, парижанам нужно будет идти вперед чуть ли не со стартового свистка, если, конечно, Эмери вновь не придумает что-то непостижимое для своих же болельщиков.

Победа над парижанами заметно подняла настроение "Реалу", который затем выиграл еще 3 матча в Примере с общим счетом 12:4. Но вскоре мадридцы вновь оступились, проиграв каталонскому "Эспаньолу" (0:1), хотя и исправились в последнем туре победой над "Хетафе" (3:1). В общем, определенные проблемы в стане королевского клуба все еще присутствуют.

Последние матчи Примеры пропускали лидеры полузащиты "сливочных" – Лука Модрич и Тони Кроос, однако к игре на "Парк де Пренс" они должны быть готовы. В великолепной форме пребывает главная ударная сила "Реала", в лице Криштиану Роналду, забившего 9 голов в 5 последних матчах за клуб. В целом, мадридцы будут чувствовать себя поувереннее в ответном поединке с ПСЖ – все-таки преимущество в 2 мяча позволит им сыграть от соперника.

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Реала":

Команды 6 раз встречались друг с другом: 4 победы на счету "Реала", 1 – ПСЖ, еще 1 матч завершился вничью.

В 14 последних матчах Лиги Чемпионов с участием ПСЖ было забито, как минимум, 3 гола.

"Реал" в семи последних розыгрышах турнира добирался, как минимум, до полуфинала.

На групповом этапе парижане наколотили на своем поле целых 15 мячей.

"ПСЖ" играет в 1/8 финала Лиги Чемпионов в шестой раз подряд и в шестой в сумме.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля, Алвес, Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Мотта, Вератти, Рабьо, Мбаппе, Ди Мария, Кавани.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

Прогноз на матч ПСЖ – "Реал":

Парижане считаются фаворитами встречи с "Реалом", ведь на домашней арене они могут сокрушить любого соперника. Однако мадридцы могут грамотно использовать свои шансы на контратаках и решить исход противостояния в свою пользу, тем более необходимый для этого задел у них уже имеется.

Победа ПСЖ оценивается коэффициентом 1,99, ничья – 4,32, виктория "Реала" – 3,60.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Футбольная нация: символическая сборная лучших баскских игроков