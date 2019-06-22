Теперь "Милан" будет играть как "Манчестер Сити"! Джампаоло попытается поставить футбол Гвардиолы в новом клубе

Непопадания в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19 оказалось для "Милан"а очень болезненным. Дженнаро Гаттузо признался, что покинул бы команду, даже если бы поставленная задача была выполнена. Сомнений, что Рино лукавит, нет. Он действительно устал постоянно находиться под бешеным давлением. Да, вопросов к нему как к тренеру осталось действительно очень много, даже несмотря на то, что некоторые отрезки получались отличными с точки зрения результата. Миланцам не хватало стабильности и банального класса, чтобы побеждать соперников, которые были потенциально слабее. Поэтому прощание с Гаттузо выглядит очень логичным. Не сберег свою должность и Леонардо. После того, как Иван Газидис стал исполнительным директором, полномочия бразильца значительно сократились. Он, конечно, не рассказывает о причинах своего решения, но , согласно источникам, приближенным к клубу, он конфликтовал с фунционерами.

Единственным, кого американские владельцы хотели сохранить любой ценой, был Паоло Мальдини. Такая ситуация ставила легенду клуба в привилегированное положение. Он не хотел быть "свадебным генералом". Для Паоло важно приносить пользу "Милану", и главное – он не боится брать на себя ответственность. Получив должность технического директора, Мальдини сразу начал действовать. Бобан отказался от кресла заместителя генерального секретаря ФИФА и вернулся к работе в родной клуб, а Фредерик Массара стал спортивным директором. Однако главным достижением Паоло в переговорах с руководством стало право избрать нового тренера. Приглашение Марко Джампаоло целиком и полностью является делом Мальдини. Говорят, что он был готов покинуть расположение "красно-черных", если кандидатуру наставника не утвердят.

Марко Джампаоло как тренер

Стать выдающимся футболистом новоиспеченный наставник "Милана" не смог! Джампаоло играл в полузащите, а его максимумом так и остался один сезон в Серии "В" в составе скромной "Андрее". Кроме того, Марко рано завершил профессиональную карьеру. Травма голени заставила его повесить бутсы на гвоздь в 30-летнем возрасте. Поработав год скаутом, Джампаоло осознал, что хочет тренировать. Первым клубом, с которым он работал самостоятельно, стал "Асколи". Причем формально главным тренером был Массимо Силва, поскольку Марко не имел соответствующей лицензии. Тот сезон команда завершила, уступив "Торино" в плей-офф за выход в Серию "А". Но после его команда все же получила право сыграть в высшем дивизионе. Интересно, что именно там Джампаоло получил первое наказание – Федерация футбола Италии дисквалифицировала тренера на 2 месяца за работу без тренерского диплома. После этого наставник поработал в 8 клубах, среди которых есть даже представитель Серии "С" – "Кремонезе". Однако во всех своих командах Джампаоло непременно пытается играть в свой футбол. Его любимая схема - 4-3-1-2. 51-летний специалист строит игру, опираясь на контроль мяча, а еще просто обожает повторять два слова: "баланс" и "организация".

Футболисты Марко всегда начинают атаки от вратаря, которому практически запрещено просто выбивать мяч далеко в поле (с новыми правилами футбола станет вообще хорошо, ведь теперь мяч можно разводить прямо внутри штрафной). Фланговые защитники редко действуют очень высоко и остаются, чтобы помочь разбить первую линию прессинга соперника. С этой же целью ниже опускается опорный полузащитник. Конечно, с таким подходом есть риск остаться в меньшинстве в центральной части поля, но команды Джампаоло, как правило, стараются как можно быстрее преодолеть эту зону за счет вертикальных передач. Интересно, что "билдапом" обычно занимается не реджиста, а один из центрбеков.

Главная задача в атаке – доставить мяч к треквартисте. Именно от этого игрока зависит атакующий потенциал. Центральные нападающие часто могут сместиться на фланги, чтобы освободить для него пространство. Джампаоло любит, когда его игроки действуют креативно. Потерять мяч в последней трети поля при попытке дриблинга – это нормально, так что ждем от атакующих футболистов "Милана" много индивидуальных действий. Но сразу после этого нужно вступить в коллективный отбор. Есть все основания утверждать, что в новом сезоне мы обязательно увидим "Милан", который будет играть в совершенно другой футбол. Тем более, что в команде много потенциальных звезд, а именно на работе с молодыми талантами экс-тренер "Сампдории" сделал себе имя.

Из этой ситуации победителем может выйти именно Джампаоло. Наставник не получит значительного усиления, но не будет обязанным немедленно дать результат (как правило, команды Марко всегда плохо стартуют). Для Италии состав "Милана" довольно приличный, с хорошим тренером этой команде по силам пробиться в Лигу Чемпионов уже по итогам следующего сезона. В 2016 году Марк уже был близок к переезду на "Сан-Сиро". Бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони недавно признался, что перед продажей клуба рекомендовал китайским инвесторам именно этого тренера, но те сделали ставку на Винченцо Монтеллу (интересно, что за год до того "аэроплан" не дал Марко трудоустроиться в "Сампдории"). Теперь перед Джампаоло открыты все двери. Даже легенда тренерского цеха Италии Арриго Сакки считает, что Милан сделал правильный выбор: "Он абсолютно нужен человек. Это действительно маэстро ... Тот тип тренеров, которые пишут сценарии игры".

Тренер для борьбы с "Ювентусом"

Джампаоло признает, что его вдохновляет футбол команд Хосепа Гвардиолы и Маурицио Сарри. Из-за разного уровня футболистов, с которыми работали наставники, трудно оценить, насколько Марко удалось воплотить идеи уже признанных специалистов. Но он никогда не стеснялся утверждать, что философия новоиспеченного тренера "Ювентуса" ему очень близка: "Я знал Маурицио всю жизнь, я отлично чувствую его стиль. Мне повезло, что ранее "Эмполи" руководил Сарри, с которым у нас одинаковая философия игры: организация, динамика и владения мячом. Мне не нужно было учить игроков моему видению футбола".

Интересно, что 10 лет назад и сам Джампаоло мог возглавить Ювентус. В сезоне 2008/09 он тренировал "Сиену", с которой занял четырнадцатое место и установил клубный рекорд по количеству набранных очков. Туринский гранд сразу же обратил внимание на перспективного тренера. Тогдашний спортивный директор "бьянконери" Алессио Секко даже встречался со специалистом и обсуждал схему 4-3-1-2, в которой ключевую роль должен был играть бразилец Диего. Однако тогда "старая синьора" сделала ставку на Чиро Феррару. Ничего хорошего это решение не принесло ни клубу, ни обеим тренерам, ни Диего. Джампаоло также уже был преемником Сарри, когда, после ухода Маурицио в "Наполи", возглавил "Эмполи". Он даже превзошел результаты своего учителя – команда улучшила результаты сразу на 4 ступени (одиннадцатый место в Серии А вместо 15-го при Сарри). В этом сезоне тренерам предстоит встретиться во главе двух грандов итальянского футбола. Конечно, сравнивать нынешние "Милан" и "Ювентус" никак нельзя. Поэтому и ожиданий от работы Сарри значительно больше. Для Джампаоло успехом станет даже попадание в топ-4.

Игорь Малиенко | soccernews.ru