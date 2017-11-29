Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании
"Барселона" – "Мурсия"
Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)
Начало матча: 21:30
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" примет на домашнем стадионе "Мурсию". Фаворит матча очевиден: даже несмотря на ожидаемый полурезервный состав каталонцы должны спокойно обыгрывать своих соперников. Что касается итогов двухматчевого противостояния, то и тут у "перцев" практически нет шансов – первый матч остался за "сине-гранатовыми" – 3:0.
Каталонцы не могут победить уже на протяжении двух матчей, а учитываю их предыдущие результаты в текущем сезоне – это много. Сначала была ничья в еврокубках с "Ювентусом" – 0:0, а затем мировая с "Валенсией" уже в рамках Примеры – 1:1. Таким образом, общая статистика команды включает в себя 15 побед и 4 ничьих в 19 официальных встречах сезона. Каталонцы уверенно себя чувствуют во всех турнирах: в Лиге Чемпионов они уже выиграли свою отборочную группу, также подопечные Вальверде уверенно лидируют в чемпионате Испании – осталось лишь решить вопрос с выходом в следующую стадию Кубка Испании.
"Мурсия" выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, и в своей подгруппе "перцы" располагаются на 6 месте турнирной таблицы. Примечательно, что чуть более месяца назад подопечные Гарсии шли шестнадцатыми, однако после поражения от "Барселоны", команда одержала 5 побед в 6 матчах и, таким образом, взлетела на 10 позиций. В первой игре с каталонцами "Мурсия" выглядела вполне достойно, не боялась идти в атаку, за что, правда, и поплатилась тремя безответными мячами в свои ворота.
Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Мурсии":
Каталонцы выиграли 5 последних матчей против "Мурсии" во всех турнирах.
В 4 последних матчах "Мурсии" в рамках Кубка Испании было забито 3 и более голов.
Беспроигрышная серия "Барселоны" во всех турнирах составляет 19 матчей.
Ориентировочные составы на игру:
Барселона: Силлессен, Семеду, Вермален, Маскерано, Динь, Гомеш, Роберто, Денис Суарес, Видаль, Деулофеу, Алькасер.
Мурсия: Рибас, Вега, Форньес, Ортис, Орфила, Хара, Льоренте, Армандо, Карнисер, Домингес, Сальва Чаморро.
Прогноз на матч "Барселона" – "Мурсия":
Каким бы ни был стартовый состав каталонцев, в их победе мало кто сомневается – слишком уж велика разница между командами, что наглядно показала первая встреча. Футболисты "Мурсии" будут биться на поле из последних сил, вот только их воля к победе вряд ли станет серьезным препятствием для хозяев "Камп Ноу".
На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,09, на ничью – 13,00, на победу "Мурсии" – 39,00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|35
|2
|Валенсия
|13
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|27
|4
|Реал Мадрид
|13
|27
|5
|Севилья
|13
|25
|6
|Вильярреал
|13
|21
|7
|Реал Сосьедад
|13
|19
|8
|Бетис
|13
|18
|9
|Сельта Виго
|13
|17
|10
|Жирона
|13
|17
|11
|Леганес
|13
|17
|12
|Хетафе
|12
|16
|13
|Леванте
|13
|15
|14
|Эйбар
|13
|14
|15
|Атлетик Бильбао
|13
|13
|16
|Эспаньол
|12
|13
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|13
|12
|18
|Малага
|13
|7
|19
|Лас Пальмас
|13
|7
|20
|Алавес
|13
|6