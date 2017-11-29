Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании

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Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании

"Барселона" – "Мурсия"

Стадион: "Камп Ноу" (Барселона)

Начало матча: 21:30

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" примет на домашнем стадионе "Мурсию". Фаворит матча очевиден: даже несмотря на ожидаемый полурезервный состав каталонцы должны спокойно обыгрывать своих соперников. Что касается итогов двухматчевого противостояния, то и тут у "перцев" практически нет шансов – первый матч остался за "сине-гранатовыми" – 3:0.

Каталонцы не могут победить уже на протяжении двух матчей, а учитываю их предыдущие результаты в текущем сезоне – это много. Сначала была ничья в еврокубках с "Ювентусом" – 0:0, а затем мировая с "Валенсией" уже в рамках Примеры – 1:1. Таким образом, общая статистика команды включает в себя 15 побед и 4 ничьих в 19 официальных встречах сезона. Каталонцы уверенно себя чувствуют во всех турнирах: в Лиге Чемпионов они уже выиграли свою отборочную группу, также подопечные Вальверде уверенно лидируют в чемпионате Испании – осталось лишь решить вопрос  с выходом в следующую стадию Кубка Испании.

"Мурсия" выступает в третьем по рангу дивизионе Испании, и в своей подгруппе "перцы" располагаются на 6 месте турнирной таблицы. Примечательно, что чуть более месяца назад подопечные Гарсии шли шестнадцатыми, однако после поражения от "Барселоны", команда одержала 5 побед в 6 матчах и, таким образом, взлетела на 10 позиций. В первой игре с каталонцами "Мурсия" выглядела вполне достойно, не боялась идти в атаку, за что, правда, и поплатилась тремя безответными мячами в свои ворота.

Интересные факты противостояния "Барселоны" и "Мурсии":

Каталонцы выиграли 5 последних матчей против "Мурсии" во всех турнирах.

В 4 последних матчах "Мурсии" в рамках Кубка Испании было забито 3 и более голов.

Беспроигрышная серия "Барселоны" во всех турнирах составляет 19 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Силлессен, Семеду, Вермален, Маскерано, Динь, Гомеш, Роберто, Денис Суарес, Видаль, Деулофеу, Алькасер.

Мурсия: Рибас, Вега, Форньес, Ортис, Орфила, Хара, Льоренте, Армандо, Карнисер, Домингес, Сальва Чаморро.

Прогноз на матч "Барселона" – "Мурсия":

Каким бы ни был стартовый состав каталонцев, в их победе мало кто сомневается – слишком уж велика разница между командами, что наглядно показала первая встреча. Футболисты "Мурсии" будут биться на поле из последних сил, вот только их воля к победе вряд ли станет серьезным препятствием для хозяев "Камп Ноу".

На победу "Барселоны" букмекеры предлагают коэффициент 1,09, на ничью – 13,00, на победу "Мурсии" – 39,00.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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