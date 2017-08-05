Теперь с Неймаром: ПСЖ принимает "Амьен"
ПСЖ – "Амьен"
Стадион: "Парк де Пренс"
Начало матча: 18:00
Арбитр: Микаэль Лесаж
Новый сезон чемпионата Франции по футболу ПСЖ начнет с домашнего матча против новичка Лиги 1 "Амьена". К этому, казалось бы, не самому интригующему матчу будет приковано внимание всего мира. Ведь есть вероятность, что на поле появится самый дорогой игрок в истории футбола, пару дней назад подписавший контракт с парижанами – бразилец Неймар. Еще недавно всю эту историю считали обычной спекуляцией. Казалось, что Неймар останется в "Барселоне", и болельщики команды и дальше будут наблюдать за великолепным трио в нападении каталонцев. Но прошло немного времени, и Неймар уже готовится дебютировать в чемпионате Франции. И именно его персона подогревает интерес к субботнему матчу.
В целом тяжело оценить работу парижан на трансферном рынке, ведь помимо одного игрока, стоимость которого сопоставима с целым составом "Лиона" или "Марселя", ПСЖ ограничился лишь приобретением Алвеса из "Ювентуса" и Берчиче из "Реал Сосьедада". Также несколько молодых игроков вернулись в клуб из аренды. "Красно-синие" в рамках предсезонки участвовали в Международном кубке чемпионов, и выступили не очень удачно: ничья с "Ромой" и поражения от "Тоттенхэма" и "Ювентуса". Зато в конце июля команда стала обладателем Суперкубка Франции, одержав волевую победу над "Монако" – 2:1.
У "Амьена" самый низкий по стоимости состав в Лиге 1. Самый дорогой футболист команды стоит чуть более одного миллиона евро. В межсезонье "Амьен" потерял одного из своих лучших игроков – Абубакар Камара перебрался в "Фулхэм". Пополнили клуб Бодмер, Какута и Гуано, все они пришли в "Амьен" в статусе свободных агентов. На предсезонке команда провела 7 матчей, в которых одержада 2 победы и потерпела 4 поражения, еще один матч закончился вничью.
Интересные факты противостояния:
ПСЖ не проигрывал в последних 23 домашних матчах Лиги 1.
Последний матч между этими командами состоялся в мае 2008 года и завершился минимальной победой ПСЖ 1:0.
Ориентировочные составы:
ПСЖ: Трапп, Курзава, Силва, Маркиньос, Алвес, Матюиди, Рабьо, Верратти, Пасторе, Ди Мария, Кавани.
"Амьен": Гюртнер, Сиссоко, Аденон, Бодмер, Лелш, Фофана, Нгоссо, Монкондю, Домпе, Манзала, Лабо
Прогноз на матч:
ПСЖ является безоговорочным фаворитом матча, и вопрос состоит только в том, сколько мячей смогут забит парижане. У "Амьена" откровенно слабый состав, и в этом сезоне им прочат исключительно борьбу за выживание.
Букмекеры предлагаю неприлично низкий коэффициент на победу ПСЖ – 1.10, на ничью – 9.00, на победу "Амьена" – 25.00.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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