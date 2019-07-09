Теперь у Гвардиолы есть все, чтобы выиграть Лигу Чемпионов - его работа с Родри обещает стать очень плодотворной

"Манчестер Сити" давно прочесывал трансферный рынок в поисках опорника. Футболист на позиции "шестерки" – краеугольный камень в системе Гвардиолы. В течении английской карьеры Пепа эта роль безальтернативно ложилась на плечи Фернандиньо. Экс-капитан донецкого "Шахтера" сделал все от себя зависящее, чтобы удовлетворить требования Гвардиолы, но бразильцу 34 года. В прошлом сезоне Ферна впервые провел менее 30 матчей в чемпионате, а кризис (небольшой) "Сити" пришелся как раз на декабрьскую травму бразильца. Очевидно, что ему нужна замена! Гюндоган не может играть единственного опорника из-за слабой работы без мяча (к тому же у него через год заканчивается контракт), а Делф недостаточно хорош с мячом. Болельщики "Сити" даже призывали попробовать на позиции Фернандиньо Александра Зинченко. По их мнению, он – именно то, что нужно! Фаны "Манчестер Сити" в восторге от игры Зинченко на позиции опорника в сборной Украины. Для "горожан" это, конечно, не вариант, но ситуация показательна – все понимали критичность ситуации и искали разные варианты.

Гвардиола понимал все лучше любого "активиста" и активно работал на рынке. "Сити" еще зимой 2018-го попытался договориться с Фредом, потом торговал Жоржиньо, а в течение последнего года вел Танги Ндомбеле. Все желаемые опорники поехали к конкурентам, а в придачу "голубые" еще и проиграли борьбу "Барселоне" за Фрэнки де Йонга. Сейчас можно с уверенностью сказать, что мечта Пепа осуществилась – Сити успешно завершил переговоры по Родри. Пришлось заплатить рекордную в истории клуба сумму – 63 миллиона фунтов (70 млн евро), так что приобретение Рияда Мареза, которое вызвало сначала удивление, а потом разочарование, больше не будет возглавлять рейтинг. Теперь в топе действительно необходимый и важный трансфер на проблемную позицию. Родри 23 года, и это даже более интересный вариант, чем Фред и Жоржиньо. Потенциально это опорник на следующие 7-8 лет. Трансфером испанца "горожане" продолжили планомерное омоложение состава. Когда Гвардиола пришел в Сити, половина футболистов команды (11 из 22) имела возраст 30+ лет. Сейчас все изменилось, в клубе значительно больший процент игроков в наиболее продуктивном для футбола возрасте – 22-26 лет.

Родри соответствует требованиям идеального опорника для системы Гвардиолы. Такой себе "новый Бускетс", как его назвал Хави. Легендарный хавбек даже рекомендовал "Барселоне" подписать этого парня на замену Серхио. "Он умеет все: отбирать мячи, прессинговать, покрывать свободные зоны. Перед передачами Родри всегда поднимает голову, это впечатляет", – рассыпался в комплиментах Хави. "Для меня Бускетс – пример. Я не видел, как играет Пеп, но имел возможность следить за Бускетсом. Конечно, мы подобные в игровом плане, но я имею и другие, отличающиеся от его игры навыки", – говорит сам Родри. Его игру в пас и умение распоряжаться мячом с поднятой головой отмечали еще в "Вильярреале". В прошлом сезоне Примеры 23-летний хавбек вошел в ТОП-5 футболистов по точности передач и в ТОП-6 по количеству точных пасов. И здесь нужно учитывать, что он защищал цвета "Атлетико", где исповедуют далеко не комбинационный футбол. Работа с Диего Симеоне помогла подтянуть оборонительные скиллы. Родри – первый по количеству отборов в Ла Лиге 2018/19. За прошлый сезон он солидно прибавил в работе без мяча. Родри показал не только свой прогресс, но и способность положительно влиять на партнеров по центру поля–- он их разгружает, перебирая на себя защитные функции. Год в "Атлетико" увеличил его стоимость с 25 млн евро до 70 млн евро и убедил Гвардиолу, что это идеальный опорник.

Как говорят, сам Родри выбрал "Манчестер Сити" из-за Пепа. Близкий друг Лукас Эрнандес приглашал его в "Баварию", но хавбек поставил в приоритет Англию для возможности поработать с Гвардиолой. Детские тренеры Родри вспоминают, что будущий футболист был повернут на тактике, внимательно наблюдал за их работой, расспрашивал и постоянно вступал в дискуссии. Внимание Родри и Пепа к деталям превратит совместную работу на постоянный прогресс, их союз обречен на успех. К слову, желание Родри развиваться не ограничивается футбольным полем. Во время игры за "Вильярреал" он изучал в университете бизнес. На пресс-конференции в "Манчестер Сити" хавбек отвечал на вопросы на английском (помог короткий период в США), что редкость для испанцев, которые впервые переходят в иностранный клуб. С Родри "горожане" смогут замахнуться на победу в Лиге Чемпионов. Это тот последний элемент, которого не хватало. Гвардиола вылетал из еврокубков из-за попыток "придумать велосипед", ведь тренер не был уверен в надежности своей полузащиты в рамках стандартной схемы. При всех своих достоинствах, Фернандиньо уязвим к высокому прессингу. На стадиях плей-офф ЛЧ Пеп не хотел рисковать и просто надеяться на то, что соперник не воспользуется слабостью Ферны. Здесь удельный вес ошибки слишком высок. В четвертьфинале ЛЧ 2017/18 Сити поставил дополнительного игрока в центр поля – "Ливерпуль" разбил замысел и за полчаса решил судьбу противостояния. В четвертьфинале прошлого сезона тренерский штаб поставил еще одного опорника в пару к Ферне и сыграл по необычной схеме 4-2-3-1, максимально засушив игру – в итоге "Тоттенхэм" одержал домашнюю победу.

У Родри нет таких проблем, как у Фернандиньо. С ним Пепу не придется что-то придумывать в Лиге Чемпионов при встрече с первым серьезным соперником в плей-офф – ставка на свой привычный футбол (который с минимальными сбоями работает в АПЛ) уже не будет рискованной. "Ливерпуль" годами искал хорошего центрбека, а киевский финал ЛЧ проиграл из-за вратаря. В течение 2018 года "мерсесайдцы" закрыли обе проблемные зоны, а в 2019-м завоевали европейскую корону. Теперь последний винтик в свой механизм закрутил и "Манчестер Сити" – Гвардиола имеет все, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Игорь Малиенко | soccernews.ru