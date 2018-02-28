Теперь уже без Неймара: ПСЖ и "Марсель" сразятся в Кубке Франции

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Теперь уже без Неймара: ПСЖ и "Марсель" сразятся в Кубке Франции

ПСЖ  –  "Марсель"

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж)

Начало матча: 23:05

Арбитр: Клеман Тюрпен

Не успели утихнуть страсти после воскресного матча в рамках национального первенства между ПСЖ и "Марселем", как тут уже спустя три дня команды снова сойдутся между собой на арене "Парк де Пренс" только теперь уже в четвертьфинале Кубка Франции. Безусловно, эта самая интересная пара, которая представлена на данной стадии – по сути, мини-финал одного из двух престижных французских трофеев.

ПСЖ и "Марсель" – самые титулованные команды в Кубке Франции. Выиграв соревнование в прошлом году в 11 раз, парижане наконец-то превзошли показатель провансальцев по количеству титулов, у которых их насчитывается 10. Правда, в последний раз "южанам" покорялся кубок в далеком 1989 году, после этого команда еще пять раз доходила до финала, но все время уступала. В то время как столичный клуб непременно триумфовал в каждом из крайних трех розыгрышей, таким образом установив монополию не только на чемпионские титулы, но и на внутри кубковые.

На пути к стадии четвертьфинала Кубка Франции команды не испытали особых проблем. "Марсель" ранее проходил исключительно представителей низших дивизионов: сначала это был "Валансьен", затем "Эпиналь", а в 1/8 финала провансальцы поиздевались над скромным клубом из Лиги 2 "Бур-ан-Бресс", победив со счетом 9:0. У ПСЖ соперники попадались более маститые. Парижане начали с того, что по очереди выбили крепкие "Ренн" и "Генгам", а затем в гостях разгромили "Сошо".

Что касается кадровой ситуации, то за день до матча все полосы спортивных изданий пестрили новостью о серьезной травме Неймара, которую он получил в концовке воскресного поединка. Бразилец совершенно точно будет прооперирован и пропустит около двух месяцев. Все бы ничего, если бы не всплыла информация о том, что игроки "Марселя" специально травмировали звезду парижан, а это не может не придать еще одного витка агрессивности и принципиальности в ближайшем матче двух французских грандов. Нет сомнений в том, что Унаи Эмери проведет ротацию по сравнению с матчем чемпионата, в то время как Руди Гарсия возможно выставит сильнейший состав, дабы воспользоваться обескровленностью "красно-синих".

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Марселя":

История противостояний парижан и провансальцев насчитывает 86 поединков. Пока небольшое преимущество на стороне "южан" – 35 побед против 31 у столичного гранда. Еще в 20 встречах была зафиксирована ничья.

В последний раз ПСЖ и "Марсель" встречались в рамках Кубка Франции в финале 2016 года. Тогда парижане одержали победу со счетом 4:2. На результативные выстрелы Товена и Батшуайи "красно-синие" ответили голами Матюиди, Кавани и дублем Ибрагимовича.

Восемь лет "Марсель" не побеждал ПСЖ на "Парк де Пренс". В последний раз "бело-голубые" триумфовали в Париже в своем крайнем чемпионском сезоне 2009/2010, когда забили в ворота хозяев три безответных мяча.

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Трапп, Менье, Кимпембе, Т. Силва, Берчиче, Верратти, Т. Мотта, Дракслер, Ди Мария, Мбаппе, Кавани

Марсель: Пеле, Амави, Рами, Роланду, Сакаи, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Товен, Пайет, Сансон, Жермен

Прогноз на матч ПСЖ"Марсель":

Неважно каким состав выйдет играть ПСЖ на этот матч, в любом случае именно столичный клуб является явным фаворитом. Также считают и букмекеры, которые выставляют на победу парижан скромный коэффициент 1.35. В то время как выигрыш "Марселя" в среднем оценивается в 8.0.

Богдан Архипенко

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