"Теперь вы видите, какого играть с победителем". Ибрагимович посмотрел фильм про Майкла Джордана
Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о документальном сериале "Последний танец" о легендарном баскетболисте Майкле Джордане. В настоящее время вышло 8 из 10 серий сериала.
"Приятно посмотреть "Последний танец". Теперь вы видите, какого играть с победителем. Тебе это нравится или нет. Если не нравится, то не играйте", - написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.
Джордан является одним из лучших баскетболистов в истории. За свою карьеру он выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс" и шесть раз становился чемпионом НБА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16