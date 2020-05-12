"Теперь вы видите, какого играть с победителем". Ибрагимович посмотрел фильм про Майкла Джордана

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"Теперь вы видите, какого играть с победителем". Ибрагимович посмотрел фильм про Майкла Джордана

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о документальном сериале "Последний танец" о легендарном баскетболисте Майкле Джордане. В настоящее время вышло 8 из 10 серий сериала.

"Приятно посмотреть "Последний танец". Теперь вы видите, какого играть с победителем. Тебе это нравится или нет. Если не нравится, то не играйте", - написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.

Джордан является одним из лучших баскетболистов в истории. За свою карьеру он выступал за "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс" и шесть раз становился чемпионом НБА.

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