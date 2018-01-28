Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"

"Кардифф" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Кардифф Сити" (Уэльс)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Ли Мэйсон (Англия)

В рамках 1/16 финала Кубка Англии лидер Премьер-Лиги в лице "Манчестер Сити" встретится с третьей командой Чемпионшипа – "Кардиффом". Учитывая возможную ротацию состава "горожан" и запредельный настрой клубов из низших дивизионов в рамках турнира, легкой прогулки подопечным Гвардиолы точно не видать. Обе команды решительно настроены пройти дальше, так что болельщики вправе ожидать очень интригующего и яркого матча.

"Кардифф" в Кубке Англии сыграл уже 2 матча: после домашней ничьей с "Мэнсфилд" подопечные Уорнока одержали убедительную победу в переигровке – 4:1. В чемпионшипе команда идет на 3-м месте, отставая всего на 2 очка от "Дерби Каунти" и на целых 11 от "Вулверхэмптона". Последние результаты "Кардиффа" не сильно впечатляют, однако команда всерьез намерена вернуться в Премьер-Лигу, где ее не видели уже с сезона 13/14.

"Горожане" борются за победу во всех турнирах, в которых принимают участие. В начале недели команда обеспечила себе участие финале Кубка Лиги, обыграв "Бристоль Сити" – 3:2. К слову, в решающем матче их будет ожидать противостояние с лондонским "Арсеналом". На очереди – второй английский кубок, и здесь Гвардиола уже будет обязан ротировать состав. Так что можно ожидать появления Туре, Данило, Зинченко и других резервистов. В чемпионате Англии "Манчестер Сити" по-прежнему уверенно лидирует, не оставляя своим преследователям шансов к нему приблизиться. В последнем туре был обыгран "Ньюкасл" со счетом 3:1, и эта победа стала для команды уже 17-й подряд на родном стадионе во всех турнирах нынешнего сезона.

Интересные факты противостояния "Кардиффа" и "Манчестер Сити":

Команды дважды встречались друг с другом в рамках АПЛ 2013/2014: на счету каждой из дружин по одной победе.

"Манчестер Сити" не проигрывает уже 7 матчей Кубка Англии к ряду.

Беспроигрышная серия "Кардиффа" во всех турнирах составляет 4 матча.

Ориентировочные составы на игру:

Кардифф: Этеридж, Пелтьер, Манга, Бамба, Моррисон, Беннетт, Хойлетт, Груйич, Мендес-Лэйнг, Роллс, Зохоре.

Манчестер Сити: Браво, Данило, Компани, Мангаля, Зинченко, Туре, Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро.

Прогноз на матч "Кардифф" – "Манчестер Сити":

"Сити" – явный фаворит матча, коэффициент на его победу букмекеры дают достаточно низкий. Однако кубковые встречи нелегко даются даже подопечным Гвардиолы, так что легкой победы "горожан" ожидать не стоит. Скорее всего, матч получится результативным, причем со стороны обеих команд – эксперименты в защитной линии манкунианцев очень часто дают сбой.

Победа "Кардиффа" оценивается букмекерами коэффициентом 9,50, ничья – 5,80, победа "Манчестер Сити" – 1,35.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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