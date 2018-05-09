Тер Штеген, Альба и Суарес остались в запасе "Барселоны" на матч с "Вильярреалом"

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Тер Штеген, Альба и Суарес остались в запасе "Барселоны" на матч с "Вильярреалом"
Стали известны составы "Барселоны" и "Вильярреала" на перенесенный матч 34-го тура чемпионата Испании.

Стоит отметить, что в основу каталонцев не попали основной вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитники Жорди Альба и Самуэль Умтити, а также нападающий Луис Суарес. При этом в составе "подводников" на поле выйдет российский полузащитник Денис Черышев.

"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике, Вермален, Динь, Паулиньо, Бускетс, Иньеста, Дембеле, Месси, Коутиньо

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Руис, Хауме, Эрнандес, Тригерос, Кастильехо, Форнальс, Черышев, Бакка.

Матч "Барселона" – "Вильярреал" начнется в 21.00 по московскому времени.

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