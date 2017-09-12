Тер Штеген: "Барселона" не будет думать о реванше в матче с "Ювентусом"



Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рассказал о настрое команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Барселона" не будет думать о реванше в матче с "Ювентусом". Минувший сезон это уже прошлое, поэтому нам нужно думать о текущих задачах. Хотим показать в этом матче все, что умеет. Мы намерены победить, а не смотреть назад", - приводит слова тер Штегена Sport.es.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ювентус" выбил "Барселону" на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0 и 0:0).

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится сегодня, 12 сентября и начнется в 21:45 мск.

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