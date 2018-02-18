Тер Штеген: "Барселона" сумела компенсировать потерю Неймара и стать сильнее"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген считает, что команда стала сильнее после ухода бразильского нападающего Неймара.

"Неймар очень много значил для "Барселоны". Почему он решил уйти? О причинах ухода знает только он сам. Впрочем мы сумели компенсировать его потерю. Новые игроки сделали команду сильнее. Уверен, что они вскоре адаптируются. Дембеле редко выходил на поле из-за травм, а Коутиньо лишь недавно перешел. Им нужно дать время", - цитирует тер Штегена ESPN.

Напомним, что 26-летний Неймар прошлым летом перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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