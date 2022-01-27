Тер Штеген блокирует свой обмен на Доннарумму

Фото твиттер Марка-Андре тер Штегена

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не хочет покидать команду, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным инсайдера, "сине-гранатовые" намеревались обменять немца на голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.

Однако 29-летний страж ворот заблокировал сделку, выразив желание отработать контракт с каталонским клубом до конца.

Напомним, что соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл за "Барсу" 27 матчей и пропустил 35 голов.

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