Тер Штеген блокирует свой обмен на Доннарумму
Фото твиттер Марка-Андре тер Штегена
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не хочет покидать команду, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
По данным инсайдера, "сине-гранатовые" намеревались обменять немца на голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.
Однако 29-летний страж ворот заблокировал сделку, выразив желание отработать контракт с каталонским клубом до конца.
Напомним, что соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
В текущем сезоне тер Штеген сыграл за "Барсу" 27 матчей и пропустил 35 голов.
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