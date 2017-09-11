Тер Штеген: "Буффон - настоящий кумир для всех, кто любит футбол"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген прокомментировал предстоящий поединок с "Ювентусом" в рамках Лиги Чемпионов.

"Буффон - настоящий кумир для всех, кто любит футбол. Многие уже давно завершили карьеру, а он продолжает выступать на высшем уровне. Я очень уважаю Буффона, надеюсь, что он будет играть еще много лет.

Наша игра несколько изменилась с приходом Вальверде. Мы используем немного другую тактику, у "Барселоны" хороший состав, способный поменять ход игры в любой момент. Мы не собираемся никому мстить, прошлый сезон забыт. Мы сконцентрированы на настоящем и хотим показать, на что способны" - приводит слова тер Штегена Football Italia.

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