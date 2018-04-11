Тер Штеген дал комментарий вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов

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Тер Штеген дал комментарий вылету "Барселоны" из Лиги ЧемпионовГолкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген дал комментарий вылету своей команды из Лиги Чемпионов.

"Вчера вечером мы не играли на том уровне, который демонстрировали на протяжении текущего сезона. Мы хотели выиграть матч, но у нас этого не получилось. Поздравляем "Рому" с камбэком", - написал 25-летний вратарь в своем твиттере.

Напомним, тер Штеген выбрал пятерку лучших вратарей мира. | soccernews.ru

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