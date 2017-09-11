Тер Штеген: "Дембеле оставил приятное впечатление своей игрой"

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Тер Штеген: "Дембеле оставил приятное впечатление своей игрой"Голкипер каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген прокомментировал дебют в своей команде Усмана Дембеле.

"Своей игрой он оставил приятное впечатление, но, очевидно, что нельзя показать всех своих лучших качеств, работая с командой в течение нескольких дней. Он чувствует себя хорошо после своего дебютаи мы хотим, помочь ему чувствовать себя комфортно", - цитирует 25-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Вальверде планирует выпустить Дембеле в стартовом составе своей команды на матч против "Ювентуса". | soccernews.ru

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