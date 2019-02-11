Тер Штеген демонстрирует блестящую игру в последних матчах: опубликована статистиска

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген демонстрирует блестящую игру в последних матчах, о чём свидетельствует его статистика.

Как сообщает Opta, немецкий голкипер отразил 30 из 34 последних ударов в створ своих ворот в поединках чемпионата Испании.

В текущем сезоне 26-летний тер Штеген сыграл за "Барселону" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 29 голов.

В 30 встречах игрок сборной Германии сохранил свои ворота в неприкосновенности 11 раз.

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